Sokak ortasında 3 ölü

İSTANBUL Beyoğlu'ndaki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta yaşandı. Dünür olan şahıslar, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Bacağından vurulan şahıs silahıyla 3 kişiyi vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, dehşetin yaşandığı sokakta çalışma yaptı. Olay yerinde bulunan 3 ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.