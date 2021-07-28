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Haberler Yaşam Son dakika: Haftalık vaka haritası güncellendi! İzmir'de son durum ne?

Son dakika: Haftalık vaka haritası güncellendi! İzmir'de son durum ne?

Son dakika haberi....Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka hartitasını paylaştı. Peki İzmir'de son durum ne? İşte detaylar...

Son dakika: Haftalık vaka haritası güncellendi! İzmir'de son durum ne?

28.07.2021, 11:24 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021, 11:32

100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Bakan Koca mesajında 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız.' dedi.

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