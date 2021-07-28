Son dakika: Haftalık vaka haritası güncellendi! İzmir'de son durum ne?

100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Bakan Koca mesajında 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız.' dedi.