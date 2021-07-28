  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihi de merak konusu oldu. Daha önce yapılan Kabine toplantısı sonrası üniversitelerin Eylül ayında açılacağı duyurulmuştu. Peki üniversitelerin açılış tarihi netleşti mi? Yüz yüze eğitim olacak mı? İşte tüm detaylar...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı?

28.07.2021, 10:44

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? soruları YKS sonuçlarının ardından merakla araştırılıyor. Daha önce yapılan açıklamaya göre Eylül ayı işaret edilmişti. Peki 2021-2022 döneminde üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte tüm detaylar....

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

Üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.