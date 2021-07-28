Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? soruları YKS sonuçlarının ardından merakla araştırılıyor. Daha önce yapılan açıklamaya göre Eylül ayı işaret edilmişti. Peki 2021-2022 döneminde üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte tüm detaylar....

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı biliniyor.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

Üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.