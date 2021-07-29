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Haberler Yaşam Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi

29.7.2021

AKSARAY'DA sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Dün sabah Adana'dan Ankara'ya giden Kerem Özbek (38) idaresindeki 01 ATH 106 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. 2 sürücü ve 1 muavinle birlikte toplam 38 kişinin bulunduğu otobüste şoför Özbek'in de aralarında olduğu 22 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
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