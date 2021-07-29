PANDEMİNİN insan üzerinde bıraktığı psikolojik hasar belli oldu. ABD merkezli yapılan araştırma sonucunda en sinirli ülkeler Ortadoğu coğrafyasından çıktı. En sinirli olarak belirlenen ülke Irak olurken Türkiye 2. sırada yer aldı. Lübnan, Tunus ve Mısır ise Türkiye'yi takip etti. Sinirli ülkelerin yanı sıra en sakin ülkelerde açıklandı. Listeye göre dünyanın en sakin ülkesi Finlandiya oldu.
Türkiye en sinirli ikinci ülke oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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