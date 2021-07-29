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Vaka sayılarıyla asılanma oranları birbiriyle iliskili

Vaka sayılarıyla asılanma oranları birbiriyle iliskili

29.7.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz tarihleri arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. 3 büyükşehirdeki haftalık vaka sayısı İstanbul (88,19), Ankara (69,13) ve İzmir (33,43) oldu. Vaka sayılarının en yüksek olduğu 5 il Siirt (748,39), Diyarbakır (223,94), Ağrı (223,54), Bingöl (130,70) ve Van (126,03) oldu. Vaka sayılarının en az olduğu iller ise sırasıyla Kahramanmaraş (16,99), Uşak (17,59), Osmaniye (19,87), Manisa (20,66) ve Bartın (21,61) olarak açıklandı. Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" uyarısını da yaptı.

■ BURAK ERDEM ÇELİK

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