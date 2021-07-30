Bebeğine işkence yapan babaya meydan dayağı

İSTANBUL Şişli'de bir apartmanın bodrum katında Suriyeli babasıyla yaşayan Seyf isimli bebeğin ağlama seslerini duyan komşuları Zilan Akman ve Safa Bayad aşağı indi. Akman, titreyerek ağlayan bebeğin vücudunda morluklar ve yaralar gördü.

Durumu polise bildiren Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti. Seyf bebek tedavi altına alınırken, Suriyeli baba ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bunun üzerine mahalle sakinleri, bebeğine işkence ettiğini iddia ettikleri adamı darp etti. Suriyeli adamın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.