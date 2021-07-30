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Haberler Yaşam Bebeğine işkence yapan babaya meydan dayağı

Bebeğine işkence yapan babaya meydan dayağı

Bebeğine işkence yapan babaya meydan dayağı

30.7.2021

İSTANBUL Şişli'de bir apartmanın bodrum katında Suriyeli babasıyla yaşayan Seyf isimli bebeğin ağlama seslerini duyan komşuları Zilan Akman ve Safa Bayad aşağı indi. Akman, titreyerek ağlayan bebeğin vücudunda morluklar ve yaralar gördü.

Durumu polise bildiren Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti. Seyf bebek tedavi altına alınırken, Suriyeli baba ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bunun üzerine mahalle sakinleri, bebeğine işkence ettiğini iddia ettikleri adamı darp etti. Suriyeli adamın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

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