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Haberler Yaşam PKK’nın sözde komutanı paketlendi

PKK’nın sözde komutanı paketlendi

PKK’nın sözde komutanı paketlendi

30.7.2021

TÜRKİYE, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sınır ötesinde TSK ile güvenliği sağlayan Milli Savunma Bakanlığı'nın yanında Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT), bölgedeki teröristleri avlamaya yönelik çalışmalara devam ediyor. MİT, son olarak Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü çalışmayla birlikte, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve Irak'ın Kandil alanında sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten Piro Karker kod adlı teröristi yakaladı. Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen Piro Karker kod adlı Cimşit Demir, Türkiye'ye getirildi.

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