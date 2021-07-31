KONYA'NIN Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağı yakınlarında İsmet D. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsmet D. ile yolcular Sevim D. (40), T.D. (9), Fahrican D. (21), M.O. (5) ve Muhammed Mustafa Y. (20) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Mustafa Y. ve M.O'nun Konya'ya sevk edildiği öğrenildi