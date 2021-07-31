Konya'da katliam! Ev basıp aynı aileden 7 kişiyi öldürdüler

KONYA'da bir eve yapılan silahlı baskında, aynı aileden 7 kişi can verdi. Polis saldırının tabanca ve tüfekle düzenlendiğini saptarken, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.Korkunç olay, dün saat 18.50'de merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında 2009'dan bu yana Dedeoğlu ailesine ait 'kedi' nedeniyle husumet olduğu iddia edilen K. ailesinden biri ya da birileri, iddiaya göre Dedeoğlu ailesinin evine gitti. Burada çıkan tartışma sonucu Dedeoğlu ailesinin fertlerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda Yaşar Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Sibel Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Barış Dedeoğlu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇİRKİN İDDİAYA YALANLAMA

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Haberi duyup gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Evin çevresi ise polis tarafından geniş güvenlik önlemi altına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada hızla yayılan "Ailenin Kürt kökenli oldukları gerekçesiyle katledildiği" şeklindeki iddiayı yalanladı. Bakan Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde failleri yakalayabileceğini düşünüyoruz. Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" dedi.