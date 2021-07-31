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Haberler Yaşam ‘Yoğun bakımda yatanların çoğu aşı yaptırmayanlar’

‘Yoğun bakımda yatanların çoğu aşı yaptırmayanlar’

‘Yoğun bakımda yatanların çoğu aşı yaptırmayanlar’

31.7.2021

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yoğun bakıma yatırılan Covid-19 olgularında büyük bir çoğunluğunun aşılanmamış bireyler olduğunu ifade etti. Kovid-19 ile mücadelede aşı olmanın önemine vurgu yapan Kayıpmaz, "Hastane yatışlarının yüzde 95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadelede aşı ile birlikte bireysel tedbirler ve kişisel korunma çemberimizin oluşturulması olmazsa olmaz tek çaremizdir" dedi.
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