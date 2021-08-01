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Haberler Yaşam 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı

112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, "Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı
AA

01.08.2021, 11:59

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

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