Haberler Yaşam 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı

112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, "Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"