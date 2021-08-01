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Haberler Yaşam 24’ü yerli, 36 ilaç daha geri ödeme listesinde

24’ü yerli, 36 ilaç daha geri ödeme listesinde

1.8.2021

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3'ü kanser ilacı olmak üzere, 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, bu ilaçlardan 24'ünün yerli üretim olduğunu belirtti. Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde SGK Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 12'si ithal, 24 adedi yerli imal olan toplam 36 ilacın yayımlandığını duyurdu. Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 380, ülkemizde ruhsatlı 8 bin 265 ilaç yer almakta iken yeni düzenleme ile birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 301'e ulaştığını ifade eden Bilgin, "Böylece bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 681'e ulaştı. İlaçlar SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilir" dedi.
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