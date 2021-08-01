Ege’den desteğe gidip şehit düştüler

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarını canla başla söndürmeye çalışan orman işçileri hayatlarını ortaya koyuyor. Manavgat'ta gece gündüz çalışan orman işçilerinden acı haber geldi. Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Arazözde görevli ve Ege Bölgesi'nden takviye olarak bölgeye gelen 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, İzmir Bergama'da görevli evli iki çocuk babası Erdal Tovka ve Manisa Kırkağaç'ta görevli evli iki çocuk babası Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Şehit düşen Cinbaş'ın ailesine acı haberi Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz verdi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın Kırkağaç Orman İşletme Şefliğindeki çalışma arkadaşları da şehidin evine geldi. Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın oğlu Mahmut Cinbaş taziyeleri kabul etti, şehit babası için gözyaşı döktü. 53 yaşındaki Cinbaş'ın Adana Kozan'daki yangın için yola çıktığı ancak yolda Manavgat yangınına yönlendirildiği ortaya çıktı. Manavgat'taki yanını söndürmek için günlerdir çalışan Yaşar Cinbaş'ın emekliliğinin 3,5 önce geldiği ancak avukat olan oğlunun mezuniyetini beklediği öğrenildi. Bergama orman işletme müdürlüğünde görevli 39 yaşındaki Erdal Tovka ise ekip arkadaşlarıyla birlikte Manavgat'taki yangın için görevlendirilmişti. Öte yandan aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.





İŞİNİ ÇOK SEVİYORDU

BABASININ ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan Mahmut Cinbaş, babasının emekli olmasına rağmen hala çalıştığını söyledi. Cinbaş, "Bayramın 2. ve 3. günü yangın ekibinde nöbetteydi. İşini çok seviyordu. Deli dolu bir insandı. İzmir depreminde de AFAD ile birlikte görev almıştı. 9 yıldır Kırkağaç'tayız. Babam da emekli olmuştu zaten. 24 Ağustos'ta avukatlık ruhsatı alacaktım. Onun törenini bekliyordu. Sonra 'emekli olurum, artık çalışmam' diyordu. Allah bu yangını bilerek çıkaranların cezasını versin" diye konuştu.



NERMİN UÇTU