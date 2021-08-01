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Haberler Yaşam Önce 3 evladını, ardından kendisini 3’üncü kattan attı

Önce 3 evladını, ardından kendisini 3’üncü kattan attı

Önce 3 evladını, ardından kendisini 3’üncü kattan attı

1.8.2021

VAN Özalp'ta cinnet getiren bir anne, önce 3 evladını sonra da kendisini üçüncü kattan attı. Tepedam mahallesindeki korkunç olayda, cinnet getiren anne, önce 3 çocuğunu 3. kattan attı. Ardından kendisi de atlayan anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşları 10'dan küçük 3 çocuk ile annelerini ambulansla Van Yüzüncü Yıl Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan anne ve çocuklarının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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