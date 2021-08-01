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Haberler Yaşam Ormanlık alanda kaybolan Emine öğretmen aranıyor

Ormanlık alanda kaybolan Emine öğretmen aranıyor

Ormanlık alanda kaybolan Emine öğretmen aranıyor

1.8.2021

KAHRAMANMARAŞ'IN Andırın ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadın öğretmen için arama çalışması başlatıldı. Dün ormanlık alanda yürüyüş yapmak için çıkan Emine Gökkız'ın (43) yakınları kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri ve AFAD, Gökkız'ın kaybolduğu alanda arama çalışmalarına başladı. İki çocuk annesi Gökkız'ın tatil için ailesiyle Maraş'a geldiği ve İzmir'in Menemen'de öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
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