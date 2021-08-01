Serinlemek istedikleri baraj gölünde öldüler

Kayseri Melikgazi'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda kaybolan 3 kızın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında kıyıda saatlerce umutla bekleyen talihsiz 3 kızın ailesi sinir krizleri geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na önceki akşam saatlerinde Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi. Bir süre sonra kızların suya bir dalıp bir çıkarak çırpındığını gören, aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraj gölüne girdi. Ancak o da bir süre sonra sularda görünmez oldu.

BALIK ADAMLAR DEVREDE

Baraja giren 3 kişinin de sudan çıkamadıklarını gören kıyıdakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği'nin balık adamları sevk edildi. Önceki akşam başlayan arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamaması ve havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi.

DÜN SABAH BULUNDULAR

Dün sabah gün ağarır ağarmaz ekipler kaybolan kişileri yeniden arama çalışmalarına başladı. Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları ve Mersin ile Konya'dan gelen polis dalgıçlar da baraj gölündeki arama faaliyetlerine katıldı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda, H.M, S.A. ve A.T'nın cansız bedenleri bulunarak sudan çıkarıldı. Talihsiz 3 kızın kıyıda bekleyen aileleri büyük üzüntü yaşarken, incelemelerin ardından 3 kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.