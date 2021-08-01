YOZGAT'TA Mart ayında ormanlık alanda yaşayan anne tilki ve yavrularına araç çarptı. Kazada anne tilki hayatını kaybederken, yavru tilkiler Düzce'deki hayvan rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada Buğra Emiroğlu tarafından sütle beslenen yavru tilkiler yaban hayata da alıştırılarak doğaya salındı.
Yetim tilkiler yeniden doğaya salındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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