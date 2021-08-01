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Haberler Yaşam Yetim tilkiler yeniden doğaya salındı

Yetim tilkiler yeniden doğaya salındı

Yetim tilkiler yeniden doğaya salındı

1.8.2021

YOZGAT'TA Mart ayında ormanlık alanda yaşayan anne tilki ve yavrularına araç çarptı. Kazada anne tilki hayatını kaybederken, yavru tilkiler Düzce'deki hayvan rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada Buğra Emiroğlu tarafından sütle beslenen yavru tilkiler yaban hayata da alıştırılarak doğaya salındı.
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