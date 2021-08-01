Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının % 80’i aşısız

ANKARA Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastalarının yüzde 80'inin aşısız olduğunu söyledi. Turan, "Önümüzdeki 2-3 hafta içinde sayıların giderek artacağı görülmekte. Bununla beraber yoğun bakım ihtiyacı da artacak. Hastanemizde de birkaç gün içinde yoğun bakım ihtiyacı artmaya başladı. Yoğun bakıma yatanların yüzde 80'i aşısız. Ciddi akciğer tutulumu ile geliyorlar. 2 doz Sinovac olup, üzerinden süre geçmiş ve hatırlatma dozunu olmamış bireyler de var. Daha az oranda da BioNTech ile aşılanmış ve altta yatan hastalığı olduğu için aşıya cevabı yetersiz olanlar var" dedi.

DİĞER