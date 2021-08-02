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Haberler Yaşam Dumandan etkilenen 11 kişiye müdahale

Dumandan etkilenen 11 kişiye müdahale

Dumandan etkilenen 11 kişiye müdahale

2.8.2021

İSTANBUL Başakşehir'deki bir et restoranında müşteriler içerideyken çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın, önceki akşam Ziya Gökalp Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 katlı bir et restoranında çıktı. Ocaktan kaynaklandığı öğrenilen yangın nedeniyle restoranın içi bir anda dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Restoranda alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 11 kişiye müdahale edildi.

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