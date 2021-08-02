TÜRKİYE yangınlarla mücadeleye odaklanmışken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamalarla tepki çekti. İlk önce yangınla mücadele çalışmalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kanun değişikliğine tepki gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine cevap verdi. Ana muhalefet partisinin dayanışma ruhuna kast ettiğini ifade eden Varank, "Kılıçdaroğlu afet uzmanı gibi ahkam kesiyor. Afet bölgesinde canlarıyla mücadele eden vatandaşlara moral vereceğine acılardan siyaset devşiriyor. Bunlara rağmen biz birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

'YALANCI, AHLAKSIZ'

KILIÇDAROĞLU'NUN kanun değişikliği ile ilgili iddialarına bir cevap da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımı etiketleyerek, "Hem yalancı hem ahlaksızsın!" dedi. CHP'li Tuncay Özkan'ın ise bunun üzerine Hamza Dağ'a hakaret ettiği görüldü.