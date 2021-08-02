  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam “Kürtlerin canını ve ciğerini yakan HDP”

“Kürtlerin canını ve ciğerini yakan HDP”

“Kürtlerin canını ve ciğerini yakan HDP”

2.8.2021

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

'ZAFER BİZİM OLACAK'
10 yıl önce evladının kandırılıp dağa gönderildiğini aktaran Sarya Tokay, evladını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini ve Mecliste Kürt'ü temsil ettiklerini söyleyen HDP'nin asıl Kürtlerin canını ve ciğerini yakan kişiler olduğunu söyledi. Anne Tokay, "10 yıldır HDP oğlumu kandırıp dağa götürdü, 10 yıldır evladımın peşini bırakmamışım. İnşallah biz anneler kazanacağız, zafer bu annelerin ve çadırın zaferi olacak. Asıl Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP idi. Asla Kürt temsilcisi olamaz. Allah devletimizden razı olsun, bize güç ve kuvvet veren, sırt çıkan onlardı. 10 yıl geçse de peşlerini bırakmayacağım" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Kürtlerin canını ve ciğerini yakan HDP” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.