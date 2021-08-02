“Kürtlerin canını ve ciğerini yakan HDP”

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

'ZAFER BİZİM OLACAK'

10 yıl önce evladının kandırılıp dağa gönderildiğini aktaran Sarya Tokay, evladını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini ve Mecliste Kürt'ü temsil ettiklerini söyleyen HDP'nin asıl Kürtlerin canını ve ciğerini yakan kişiler olduğunu söyledi. Anne Tokay, "10 yıldır HDP oğlumu kandırıp dağa götürdü, 10 yıldır evladımın peşini bırakmamışım. İnşallah biz anneler kazanacağız, zafer bu annelerin ve çadırın zaferi olacak. Asıl Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP idi. Asla Kürt temsilcisi olamaz. Allah devletimizden razı olsun, bize güç ve kuvvet veren, sırt çıkan onlardı. 10 yıl geçse de peşlerini bırakmayacağım" diye konuştu.