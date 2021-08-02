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Haberler Yaşam Mali’deki terör mağduru kadınlardan destek geldi

Mali’deki terör mağduru kadınlardan destek geldi

Mali’deki terör mağduru kadınlardan destek geldi

2.8.2021

MALİLİ terör mağduru kadınlar, Diyarbakır'da eylemini sürdüren ailelerle görüşerek destek mesajı verdi. Başkent Bamako'da "31 Temmuz Afrikalı Kadınlar Günü" vesilesiyle düzenlenen ve Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ın da katıldığı etkinlikte terör mağduru kadınlar, Diyarbakır anneleriyle görüntülü konuştu. Aoua Keita Hareketi bildirisinde de, "Biz eşlerini, evlatlarını, kardeşlerini kaybetmiş kadınlar olarak, bölücü örgütlerin Türk gençlerinin beynini yıkayarak onları zorla alıkoymalarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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