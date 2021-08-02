Manavgat’ta ölü sayısı 7’ye çıktı

MANAVGAT'TAKİ orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin köpekleri ise evin önünde beklerken bulundu. Manavgat'ta önceki gün de orman işçileri Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Tokla ve Cinbaş'ın cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı. Böylece Manavgat'ta yaşamını yitirenlerin sayısı da 7'ye yükselmiş oldu.