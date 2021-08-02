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Haberler Yaşam Yaralar el birliğiyle sarılmaya başlandı

Yaralar el birliğiyle sarılmaya başlandı

Yaralar el birliğiyle sarılmaya başlandı

2.8.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'teki yangınlar sonrası sahadaki 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini bildirdi. İllerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin sosyal medyadan bilgi veren Kurum, "Antalya Manavgat'ta 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik. Muğla Marmaris'te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" ifadelerini kullandı.

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