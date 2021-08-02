Yunanistan tarafından açılan ateş Türk vatandaşını öldürdü

EDİRNE'de yaşayan 43 yaşındaki Mehmet Durgun, arkadaşı Süleyman Şener (60) ile Meriç Nehri kenarında otururken Yunanistan tarafından sivil giyimli kişiler tarafından ateş açıldı. Başına isabet eden mermi sonucu Durgun olay yerinde hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DEN NOTA VERİLDİ

Durgun'un yere düştüğünü görünce arkadaşına bakan Şener ise şans eseri vurulmaktan kurtuldu ve açılan ateş burnunu sıyırdı. Ardından sürünerek olay yerinden kaçan Şener, olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olayın ardından Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eleni Vakali, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepkisini içeren nota verildi. Vakali'ye, Türkiye'nin protesto ettiği söz konusu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesinin, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılmasının, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının talep edildiği bildirildi.