Akdeniz ülkeleri alevlere teslim

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın bir çok noktasında da büyük yangınlarla mücadele ediliyor. Çoğunluğu kuzey yarımkürede olan yangınlardan en çok etkilenen ise Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Antalya'daki yangınlarda yüzlerce hektar alan küle dönerken, İtalya, Yunanistan ve İspanya'da da alevlerin önüne geçilemiyor.

İtalya'nın Sardinya Adası, uzmanlar tarafından "tarihinde görülmemiş" yangınlara teslim olmuş halde. Yangınların yüzlerce milyon dolar değerinde hasara neden olduğu hesaplanıyor. İspanya'nın Costa Brava bölgesinde Temmuz başında başlayan devasa yangınlar da yüzlerce insanın evlerini terk etmesine neden oldu. Alevler Temmuz'un son haftasında zar zor söndürülebildi. Yunanistan'da da büyük bir bölümü kontrol altına alınan yangınlar nedeniyle çok sayıda köy ve yaşam alanı boşaltıldı.