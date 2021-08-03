Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi.... Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos Salı koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. İşte günlük vaka, vefat sayısı....
Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 3 Ağustos koronavirüs vaka tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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