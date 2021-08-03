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Haberler Yaşam Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 3 Ağustos koronavirüs vaka tablosu

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 3 Ağustos koronavirüs vaka tablosu

Son dakika haberi.... Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos Salı koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. İşte günlük vaka, vefat sayısı....

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 3 Ağustos koronavirüs vaka tablosu

03.08.2021, 22:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 22:18

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.

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