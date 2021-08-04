20’nci yılda ‘Proje ve yenilik’ dönemi

Güçlü bir teknolojik altyapıyla oluşturduğu 'Akıllı Kampüs'te, öğrencilerine 24 saat erişilebilir öğretim modeli sunarak salgın sürecini eğitim fırsatına çeviren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 20'nci yaşını kutladığı bu yılı 'Proje ve yenilik dönemi' olarak hedefledi. 85 bin üyeli İzmir Ticaret Odası'nın gücünü yanına alarak öğrencilerine kesintisiz burs, garantili staj, küresel bağlantı ve referanslı iş imkanlarını sunan İEÜ, Güzelbahçe'de hayata geçireceği yeni kampüs için de hazırlıklara başladı. Kendi bünyesinde oluşturduğu 'İzmir Bilimpark' adlı teknoloji geliştirme bölgesine üst düzey yeni merkezler kazandıran İEÜ, gençlerin iş dünyası ile iletişim kurarak proje üretebilecekleri yapıyı da güçlendirmiş oldu. 8 dilin konuşulduğu kampüsü, tamamı yurt dışı tecrübesine sahip akademisyenleriyle eğitim kalitesini yükselten İEÜ, mezunlarının başarısıyla da fark yarattı. 40'ı aşkın ülkede kendi işini kuran ya da uluslararası şirketlerin gözdesi olan 500 İEÜ mezunu Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

GENÇLERİN YOLUNU AÇIYORUZ

Dünya çapında insan kaynağı yetiştirebilen birkaç üniversiteden biri olduklarını söyleyen İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Kampüsİzmir konseptimizin 4 temel bileşeni var. Bunlar; garantili staj, kesintisiz burs, referanslı iş ve küresel bağlantı. Üniversitemizde eğitim gören gençlerimiz, kendilerine en uygun yerde stajını yapabiliyor. Öğrencimizin eğitim süresi uzasa bile bursu kesilmiyor. Akademisyen kadromuz, yurt dışında görev yapmış, kendisini kanıtlamış isimlerden oluşuyor. İZTO'nun da desteğiyle öğrencilerimiz yurt dışındaki firma ya da kurumlarla rahatlıkla iletişim kuruyor. Birçok öğrencimize referans desteği de sağlıyoruz. Öğrencilerimizi; araştıran, öğrendiğiyle yetinmeyen, dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler olarak yetişiyoruz. Üniversitemizin diploması, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da güçlü" dedi.

GÜÇBİRLİĞİ OLUŞTURDUK

Üniversite yönetiminde çok değerli isimlerin bulunduğunu söyleyen Başkan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'deki kardeş kuruluşlarımızın başkanlarını, üniversitemizin yönetiminde bir araya getirdik. Çok değerli mütevelli heyet üyelerimizin yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin mütevelli heyetimizde yer almasıyla ailemizi daha da büyüttük. Heyetimiz; Türkiye'nin farklı illerinden gençlerin İzmir'i tercih etmesi, mezunların istihdam olanaklarının artması, burs imkanlarının geliştirilmesi gibi konularda etkin rol oynayacak."

GÜZELBAHÇE'YE YENİ KAMPÜS

Üniversitenin fiziki gelişimine yönelik yeni projeler de hazırladıklarını dile getiren Başkan Özgener, "Balçova'da, doğa ile iç içe, eğitim için çok uygun bir kampüsümüz var. Ancak sürekli büyüyen üniversitemiz, sınırlarını genişletmek ve vizyonunu geniş alanlara yaymak zorunda. İkinci kampüsümüzü Güzelbahçe'de inşa etmek ve bu sayede yeni bölümler açmak istiyoruz" dedi.

'3 KUŞAK USTA-ÇIRAK' PROJESİ

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen '3 Kuşak Usta-Çırak' projesi hakkında da bilgi veren Başkan Özgener, "Çok önemsediğimiz

bu projedeki amacımız, iş dünyasının tecrübeli isimlerini mezunlarımızla; mesleklerinde deneyimli mezunlarımızı da öğrencilerimizle ustaçırak geleneğinde buluşturmak. Mezunumuz; eşleştiği kişiye fikir danışıyor, onun tecrübelerden yararlanıyor ve ortak çalışma yapıyor. Gençlerimiz; iş kurmayı, risk almayı, çok çalışmayı, sıkıntılara karşı boyun eğmemeyi yaratıcılığı öğreniyor" dedi.

İZMİR ÖNCÜ OLACAK

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin en çok tercih edilen 10 vakıf üniversitesinden biri olduklarını söyledi. Üniversite-şehir bütünleşmesinin Türkiye'deki ilk modeli olan Kampüsİzmir konseptini başarıyla uyguladıklarını ifade eden Başkan Özgener, "Üniversitemiz, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın kurduğu, bütün İzmir'in üniversitesi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden, başarı sıralamasında üst sıralarda yer alan gençlerimizin ilgisi de üniversitemizin üzerinde. Türkiye'nin farklı illerinden İzmir'e olan ilginin süreceğini ve şehrimizin eğitim anlamındaki öncü rolünü artırarak devam ettireceğini söyleyebiliriz" dedi



DİJİTALLEŞMEYE AĞIRLIK VERECEĞİZ

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, Kovid-19 ile birlikte birçok alanda dijital dönüşümün yaşandığını, gençlere yönelik beklentilerin değiştiğini söyledi. Çağı yakalayan, geleceği doğru planlayan bir üniversite olarak, eğitim müfredatını da buna göre oluşturacaklarını kaydeden Prof. Dr. Aşkar, "Türkiye'de uzaktan eğitime uyum sağlayan her gün 11 bin kişinin kullandığı sistemi kuran bir üniversiteyiz. Yüz yüze eğitimi çok özledik. Ancak uzaktan eğitimin avantajlarından yararlandığımız harmanlanmış bir model üzerinde de çalışıyoruz. Dijitalleşme önem kazandı. Müfredatımızı bunları dikkate alarak hazırlıyoruz. Üniversitemiz uzaktan eğitimde nasıl öncü olup geleceği doğru planladıysa, bundan sonra da öyle olacak" dedi.