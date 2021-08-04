ABÜ seni bekliyor!

Dünyanın en iyi üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış nitelikli akademisyenlerden oluşan kadrosuyla, yüksek oranda uluslararası öğrenci portföyüne sahip çok renkli, çok sesli bir üniversitede, dünyanın dört bir yanından gençleri aynı kampüste buluşturan Antalya Bilim Üniversitesi; kapılarını aday öğrenciler için açıyor.

HERKESE EŞİT EĞİTİM

Öğrencilerini büyük hedefler ve uluslararası bir vizyonla gerçek bir dünya vatandaşı bilinciyle mezun etmeyi vizyon edinen ABÜ, çeşitli burs imkanları ve herkese eşit eğitim fırsatları sunmanın haklı gururunu yaşıyor.

2021-2022 akademik yılında eğitim vermeye başlayacak olan Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Optisyenlik bölümleri ile kalitesini ispat etmiş Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun seçkin, genç, dinamik akademisyenleri ve üniversitenin güler yüzlü, yardımsever idari çalışanları, gençleri parlak bir geleceğe hazırlayabilmek, eğitimleri boyunca bireysel ve akademik olarak gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli çalışmaları gerçekleştirmekte ve sahip olduğu yüksek motivasyon ile yeni öğrencilerini heyecanla beklemektedir.

ÜNIVERSITENIN TANITIM GÜNLERI 13 AGUSTOS'A KADAR SÜRECEK

ANTALYA Bilim Üniversitesi, her türlü sosyal ve bilimsel olanaklarla donatılmış kampüslerinde mutlu ve nitelikli bir öğrencilik dönemi yaşamak isteyen tüm aday öğrencileri üniversiteye davet ediyor. 2 - 13 Ağustos tarihleri arasında Döşemealtı Kampüsü'nde gerçekleşecek olan Tanıtım-Tercih Günleri'ne Antalya Bilim Üniversitesi ailesi ile tanışabilirsiniz