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Haberler Yaşam Balayı tatilini iptal edip yangına koştu

Balayı tatilini iptal edip yangına koştu

Balayı tatilini iptal edip yangına koştu

4.8.2021

ANTALYA Manavgat'ta devam eden orman yangınıyla mücadele için Türkiye'nin dört bir yanından itfaiye ekipleri yardıma koştu. 1 hafta önce evlenen itfaiye eri Ahmet Davşan da yangını duyunca balayını iptal ederek göreve geldi. Davşan, "Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi" dedi.

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