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Haberler Yaşam Büyü’ şüphesiyle arkadaşının canını aldı

Büyü’ şüphesiyle arkadaşının canını aldı

Büyü’ şüphesiyle arkadaşının canını aldı

4.8.2021

BURSA Yıldırım'da, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Adem Karasaç (45), kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşı Selahattin İskender'in (57) kapısına dayandı. Çıkan tartışma sonrası Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle İskender'e ateş açtı. Selahattin İskender kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Karasaç olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Selahattin İskender'in kurtarılamadığı öğrenildi, Adem Karasaç ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Selahattin'in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum" dediği kaydedildi.
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