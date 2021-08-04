Çağdaş, yaratıcı ve girişimci genç bireyler yetiştiriyor

Ülkemizde kovid-19 salgınının başlamasının ardından, salgının yayılımını önlemeye yönelik alınan bir dizi tedbirler kapsamında üniversiteler de eğitimlerini dijital platformlara taşımıştı. Bu konuda hazırlıklarını kısa süre içerisinde bitiren Pamukkale Üniversitesi, 2019-2020 Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim sistemi üzerinden vermeye başladı.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

18 Mart 2020 tarihinden itibaren bünyesinde kurduğu Canlı Ders Sistemi ile ilgili tüm öğretim üyelerine ve öğrencilerine senkron derslerin nasıl yapılacağı konusunda tanıtıcı videolar ve kılavuzlar hazırlayıp sunarak yeni sistemini tanıttı. Ayrıca Eğitim Destek Sistemi üzerinden akademik personel için Uzaktan Eğitim Rehberi adıyla bir ders açarak tüm akademisyenlerini bu derse dahil etti. Öğrencilere yönelik de bilgilendirme ve destek çalışmaları gerçekleştirerek, Canlı Ders Sistemi içerisinde bir bilgilendirme sayfası açtı. Tüm işlemler ile ilgili dokümanların paylaşımını yapıp, yine e-posta aracılığı ile de bildirim sağlandı. Pamukkale Üniversitesi; 17 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu ve 44 araştırma merkezi ile tıp, mühendislik, iktisadi bilimler, fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim bilimleri ve teknik eğitim gibi birbirinden farklı alanlarda Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu çağdaş, bilgili, yaratıcı, girişimci genç beyinleri yetiştirmekte. Kınıklı Merkez Yerleşkesindeki tüm fakülteleri, sosyal tesisleri ve ilçelerde bulunan mekânları ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarını oluşturan, mevcut sosyal yeşil alan kapasitesini daima artıran, doğa dostu birçok projeye imza atmış olan Pamukkale Üniversitesi, çağın gerektirdiği dijital dönüşüme hızla uyum sağlayarak uluslararası araştırma üniversitesi olma hedefine kararlı ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgiler ile çağın teknolojilerini bir araya getirebilmelerine imkân tanıyan Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Teknokent ile birlikte Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesine de katkı sunuyor.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Pamukkale Üniversitesi çağımızın sihirli kelimeleri olan 'işbirliği', 'küreselleşme' ve 'toplam kalite yönetimi'ni kendine ilke edinmiştir. EUA Uluslararası Üniversiteler Birliği ve Magna Charta Universitatum uluslararası üyelikleri mevcut olan Pamukkale Üniversitesi, Diploma Eki Etiketi (DE) hedefine 2011 yılında, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketi hedefine ise 2012 yılında ulaşmış bir üniversitedir. Pamukkale Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında DE Etiketine sahip 12. ve AKTS Etiketine sahip 6. üniversite olma başarısına sahiptir. Öğrencilerine uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip diploma imkânı sunan, Avrupa Üniversiteler Birliği Üyesi bir üniversite olmakla beraber, modern altyapıya sahip olan Pamukkale Üniversitesi; ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanlarını, süreli yayınları öğrencilerinin ve akademisyenlerinin kullanımına sunan bir kütüphaneye sahiptir.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

■ Kuruluş tarihi: 1992 ■ Akademik Birimleri: ● Lisans: 17 ● Yüksekokul: 2 ● Meslek Yüksekokulu: 17 ● Enstitü: 6 ● Öğrenci sayısı: 48779 ● Akademik personel sayısı: 2214 ● Öğrenci topluluğu sayısı: 163 ● Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ikili anlaşmaları: ■ Yurt dışı: 53 Farklı ülke 274 üniversite 1055 anlaşma ■ Yurt içi: 97 farklı üniversite ile anlaşma ■ İletişim bilgisi: www.pau.edu.tr

ÜNİVERSİTE HAYATIN REHBERİDİR

Değerli aday öğrencilerimiz, yoğun gayretle, zorlu geçen bir eğitim döneminin ve sınav maratonunun sonuna geldiniz. Artık geleceğinizi şekillendirecek mesleğe sahip olacağınız üniversite eğitiminiz için yeni bir sürece girmektesiniz. Öncelikle sizleri, gösterdiğiniz çaba ve verdiğiniz emeklerden dolayı kutluyorum. 'Üniversite Hayatın Rehberidir' misyonunu üstlenen üniversitemiz; evrensel değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak ülkemizin gelişiminde ihtiyaç duyulan 21. yüzyıl becerilerine sahip, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, milli ve manevi değerleri yüksek genç beyinler yetiştirme gayretine, çeyrek asrı geride bırakmış olmanın verdiği deneyimle, devam etmektedir.

YARARLI PROJELER

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, üstün nitelikli akademik kadrosu önderliğinde edindikleri bilgileri; insanlığa, doğaya, bilime, sanayiye ve teknolojiye yararlı projelere dönüştürmektedir. Gençlerimizi mesleki yaşamlarına hazırlarken aynı zamanda diğer sorumluluklarımızın bilinci ile güncel bilgiyi topluma faydalı nihai ürüne dönüştürmeye devam ediyor; bilimden teknolojiye, kültürden sanata, hayatın farklı alanlarında, hayatın rehberi olmaya, gerçekleştirdiğimiz kurumlar arası iş birlikleri ile sürdürüyoruz. Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile gerçekleştirdiği üniversite-şehir iş birliklerinin yanında; yurt dışından 53 farklı ülkeden 274 üniversite ile bin 55 anlaşma, yurt içinden ise 97 farklı üniversite ile çeşitli değişim programı ve iş birliği antlaşmaları yürütmekteyiz. Değişim programları kapsamında farklı ülkeler ve şehirlerde eğitim görme ya da çalışma fırsatı yakalayan öğretim üyelerimiz, idari personellerimiz ve öğrencilerimiz hem gittikleri ülke ve şehirlerin kültürlerini tanıma fırsatı hem de kendi kültürlerini tanıtma imkânı bulmaktadır.

KATKI SAĞLIYOR

Türkiye'nin her bölgesinden ulaşım kolaylığı ile Ege Bölgesi'nin kalbinde yer alan, Ülkemizin önemli ihracat şehirlerinden biri olan Denizli'miz, farklı sektörlerde hizmet veren güçlü sanayisinin yanında, tarımı, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile ülkemizin cazibe merkezlerinden biri konumundadır. Gücünü üniversitesi ile bütünleşmiş bir kent olan Denizli'den alan Pamukkale Üniversitesi, gençlerimizin beğenileri, fikirleri ve dinamizmi ile kentinin değişimi ve gelişimine katkı vermeye devam etmektedir.

SEVGİLİ GENÇLER,

Bilimi kullanarak hayata rehberlik etme vizyonumuzu sizlerle birlikte yerine getirmek, nitelikli bir eğitim ile parlak bir gelecek hedefinize ulaşmanızda yanınızda olmak için sizleri Pamukkale Üniversitesi'ne davet ediyor; yeni eğitim öğretim yılınızın sizlere başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Sevgilerimle.