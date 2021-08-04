Devrilen tur midibüsü 3 turiste mezar oldu

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsü bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Rus turistler Tıagushcheva Nadezhda (71), Melnik Taras (35) ve Moshko Anna hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Naci Dirlik ile 15 Rus turist, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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