Doğru tercih yapmak puan kadar önemli

İki milyondan fazla öğrencinin katıldığı üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla, zorlu tercih süreci başlayacak. Doğru tercih yapmanın puan kadar önemli olduğuna dikkat çeken ve gençlerin önemli bir yol ayrımında olduğuna dikkat çeken Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, "Bizler, öğrenciler adına hayal kuramayız, ne olmak istediğine dair onlar adına karar veremeyiz. Üniversiteler, sadece öğrencilerine özgüven ve özsaygı kazandırarak hayallerine yaklaştırabildiği, bunları gerçekleştirmekte ne kadar yanınızda ve arkanızda durabildiği ölçüsünde tercihlerinizde belirleyici olabilir. Biz de, bu noktada üniversite olarak sahip olduğumuz azim ve gayret ile yakın gelecekte ülkemizin en seçkin akademik kurumları arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

BAŞARI SIRALAMASINA BAKIN

Ankara Bilim Üniversitesi Kariyer Danışmanlığı Merkezi, ilk olarak tercih yapılmadan önce üniversitelerin kontenjanlarına ve bir önceki yıllara ait olan başarı sıralamalarına bakılması gerektiğine dikkat çekiyor. Birçok aday puan bazlı tercih yapıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta puan değil, başarı sıralaması olmalı. Tercih listesinin ilk sıralarına başarı sıralamasından biraz daha yüksekte olan okullar seçilerek başlanmalı. Eğer yeni açılan bir okul ya da bölüm tercih edilecekse, eşdeğeri olan okul ya da bölümler olmalı.

ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM İLKELERİ

Ankara Bilim Üniversitesi, eğitimin temel ilke ve hedeflerini esas kabul ederek; çevremizdeki dünyayı derin hayal gücü, kuvvetli ve pratik bir şekilde öğrenmede insanlığa yardımcı olacak şifreler bütününü kurmayı önceliyor. Yeni aklın sınırlarını ancak bu tür bir genişlemeyle, belli bir toprak parçasında olmanın temsil ve imkan kabiliyetlerini, topografik bir bağlayıcılığa dönüştüren pozisyonel bir anlayış yerine; hürriyeti, paylaşmacılığı, çoğulculuğu, yaratıcılığı ve değişimi esas alan potansiyel bir yapıda; sosyal sorumlulukları, uluslararası stratejilerin yayılması, yaygınlaşması, genişlemesi, şahsi girişimcilik ve online programları, dijital teknolojilerin tam kullanımını, özel sektörle işbirliğini; farkındalık, farklılık ve değerler manzumesi çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.