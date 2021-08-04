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Haberler Yaşam Fransa’da gurbetçilerden Afrikalılara yardım eli

Fransa’da gurbetçilerden Afrikalılara yardım eli

Fransa’da gurbetçilerden Afrikalılara yardım eli

4.8.2021

İnsani Yardım Platformu çatısı altında buluşan 25 gurbetçi, topladıkları yardımlarla 4 Afrika ülkesinde 15 su kuyusu açıp yüzlerce kurban ve Kur'an-ı Kerim dağıttı. İzmir'den 2013'te Fransa'nın başkenti Paris'e giden ve burada çalışan Yavuz Aras ile arkadaşı Ahmet Erkan, 2019'da Çad'da bir su kuyusu açtırmaya karar verdi. Su kuyusunu bu ülkeye giderek açtıran Aras ve Erkan'ın, yaptığı yardımı gören diğer gurbetçi arkadaşları da bu tür yardımlara katıldı. Platformda buluşan 25 gurbetçi, 3 yılda 15'e yakın su kuyusu açtırıp, yüzlerce kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
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