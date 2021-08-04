Her koşulda, yanında olduğunuzu hissettirin

Milyonlarca üniversite adayı haklı olarak seçecekleri üniversitelere yerleşme stresi içinde. Peki bu stresi yaşamaları ne kadar doğru? Yaz ayları boyunca "Hangi üniversiteye gireceğim" diye mi düşüneceksiniz yoksa "Zihnimi boşaltıp rahat bir tatil yapayım" diye mi düşüneceksiniz. İkisinin de ortasını yapmak en doğrusu gibi gözüküyor. Fazla rehavet hiçbir zaman iyi değildir. Bu nedenle uzmanların önerilerini dikkate almakta fayda var.

HAYATINIZ DEĞİŞECEK

6 yaşında girdiğiniz ilkokul, ortaokul ve lise hayatından hemen hemen 18 yaşında ayrıldınız. Yıllardır sürekli sınav stresi, ebeveyn baskısı, başarı kaygısı yaşadınız. Bu stres ve kaygınız üniversite sınavlarıyla tavan yaptı. Hayatınız boyunca sınavlarla boğuşacağınızı unutmamakla birlikte doğru bir üniversiteye yerleştikten sonra gerçek yaşama epeyce yaklaşmış olacaksınız. Ancak "doğru" bir üniversiteye yerleştiğinizde hayatınızın akışı olumlu yönde gidecek.

ÇOK ACELE ETMEYİN

Fakat burada sadece öğrencilere değil velilere de iş düşüyor. Gençlerin tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Bu süreçte ebeveyn olarak çocuğunuza yol göstermeniz de gerekiyor tabii. Peki ne yapılmalı?

İŞTE ÖNERİLER;

● Kendinizi tüm dış baskılardan ve etkilerden uzak tutup, kendi isteklerinizi, becerilerinizi ve yeteneklerinizi belirleyin ve tercih yapmak için çok da acele etmeyin. Kendinizi daha iyi tanımak için okulların rehberlik servislerinden, kariyer danışmanlarından ya da psikolojik danışma merkezlerinden destek isteyebilir, uygulanan envanter ve testler aracılığıyla da kendinizi keşfetme şansı bulabilirsiniz. ● Meslekler hakkında açıklayıcı bilgiler bulunan kitaplar okuyabilirsiniz. ● Üniversitelerin ders programlarını içeren kitaplara da göz gezdirebilirsiniz. ● Seçmeyi düşündüğünüz mesleklere ait çevrenizdeki iş yerlerine ziyaretlerde bulunup, yaz ayını staj yaparak geçirip geçiremeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

ÖNERİLERİ DE OKUYUN

● Gazetelerin ya da kariyer sitelerinin insan kaynakları eklerini takip edebilir, konuyla ilgili olarak yazılmış makale ya da önerileri de okuyabilirsiniz. ● Farklı meslek gruplarının tanıtıldığı televizyon programlarını ya da internet yayınlarını da seyredebilirsiniz. ● Okulunuza davet edilen ya da dışarıda konferans, panel ya da seminerleri olan farklı meslek sahiplerini dinleyebilir, bizzat tanışabilirsiniz. Kariyer günleri meslek seçiminin en etkili yöntemlerindendir. ● Üniversiteleri gezebilir, mezun olmuş öğrencilerle konuşabilirsiniz.

KARARI BIRLIKTE VERIN

SEÇİM aşamasında aslında en önemli görev ebeveynlere düşüyor. Evet, çocuğunuz için en iyisini istiyorsunuz. Ancak, neredeyse doğduğundan beri her yıl sınava giren, ömrü 1.5 saatlik sınavlara bağlanan gençlerin stresine kulak verin. Az çalışmak ya da çok çalışmak değil önemli olan. Olay, gencin ömrünün en güzel dönemlerini yoğun ders temposuyla geçirmiş olmasıdır.

HEP DESTEK OLUN

BU nedenle özellikle şimdi ne olursa olsun çocuğunuzun yanında olduğunu hissettirin. Tercihleri beraber yapın ama "Bu bölümü seç" diye dikte yapmayın onlara. Tam tersi birlikte kararlar alın. Çocuğunuzun seçtiği bölümlerden kafanıza yatmayan varsa neden o bölümü seçtiğini sorun. Sizin kafanıza neden yatmadığını açıklayın. Makul açıklamalarla gelirseniz onlar size kulak verecektir.