İlginç ağaç önerilerine uzmanlar cevap verdi

Türkiye'de etkili olan orman yangınlarının ardından sosyal medyada ağaçlandırma konusunda da bilgi kirliliği yaşandı. Özellikle muhalif isimler bölgeye ceviz, zeytin gibi değişik ağaçlar dikilmesi yönünde temeli olmayan önerilerde bulunurken, uzmanlar ise ağaç seçiminin önemine vurgu yaptı. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanların asli elemanının kızılçam olduğuna değinen Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Bilge, Akdeniz ormanlarının kendilerini yenileyebilme özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

'YANGINA DAYANIKLIDIR'

Kızılçam türünün gerekli şartların oluşması halinde yangından sonra kendini yenileyebildiğini söyleyen Bilge, "Kızılçam yangına en dayanıklı, en iyi adapte olmuş tür diyebiliriz. Yaşlı kızılçam ağaçlarının tepesinde 4-5 yıllık kozalaklar vardır. Bunların içerisinde de çimlenme kabiliyetini yitirmemişse tohumlar vardır. Yangın olduğunda kozalaklar açar ve tohumlar çevreye yayılır. Küllerin üzerine düşen bu tohumlar mineral toprakla buluşur ve ilk yağmurlardan sonra çimlenerek genç fideler olarak karşımıza çıkar" diye konuştu. Yangından sonra ağaçlandırılacak alanları doğal gençleştirilebilecek, insan eliyle yapılacak ve olduğu gibi korunacak alanlar olarak üçe ayırmak gerektiğini anlatan Bilge, "O yörede hangi ağaç türü varsa onun dikilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

■ METİN BURMALI