İyi bir eğitim almak için bunlara dikkat!

Üniversite sınav sonuçları ne olursa olsun en önemlisi doğru tercih yapmak ve ileride mutlu olmak. Peki iyi bir eğitimi almak için nelere dikkat etmeliyiz ve doğru tercih nasıl yapılır? Tercih yaparken bölümün ne olduğu kadar bölümün eğitimöğretim kalitesi de çok önemli. Üniversite tercihi için en can alıcı koşullardan biri de akademik kadro. Üniversite kadrosunun ulusal ve uluslararası çapta çalışmalarının iyice araştırılması geriyor. Mekân, araç kaynağı ne kadar iyi olsa da tüm bunları yönlendiren insan olduğu için kadro çok önemli. Adaylar üniversitelere bizzat gederek ya da okulun web sayfasından kadro incelemesi yapabilir. Öğretim üyelerinin kamuoyundaki tanınmışlıklarına bakabilirler. Özgeçmişlerini inceleyebilirler. Öğrencilerin, tercih etmek istediği bölüme giderek öğretim üyeleriyle konuşmaları da son derece önemli.

İLERİDE MUTSUZ OLMAYIN

Adaylar bazen uzmanların uyarılarına rağmen özellikle ailelerinin baskısıyla meslek seçebiliyorlar. Öğrencilerin çoğunlukla mühendis, doktor, avukat gibi bilinen meslekleri seçmesi isteniyor. Yaşam tarzı değişiyor, yeni alanlar ve meslekler ortaya çıkıyor. Tüm meslekler, insan ihtiyaçlarının farklılaşmasıyla bağlantılı olarak farklılaşıyor, çeşitleniyor. İlgi alanlarının romantik değil gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu yönlendirmeyle de olmamalı. Bazen ailelerin zorlaması, rehberlerin güdülemesiyle öğrenci belli bir alanı seçiyor. Ancak bir-iki yıl sonra pişman olunabiliyor. Bu nedenle adayların kendilerini çok iyi tanıması ve ilgi alanlarıyla seçecekleri mesleğin eşleşmesine dikkat etmeleri gerekiyor.

YETENEKLERİNİZİ FARK EDİN

Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere dört aşama var. Doktora düzeyine kadar çıkmış olan veya sanat dallarında sanatta yeterlik aşamasına çıkmış olan bir üniversite ve bunların zenginliği o üniversitenin tam anlamıyla geliştiğini, kadrosunu tamamladığını, araştırmalar yapıyor olduğunu gösterir. Doğru meslek seçimi yaparken kendinize, 'Neleri yapmaktan hoşlanırım' sorusunu sormalısınız. İlk olarak yeteneklerinizi keşfedin. Yetenekler, bireylerin hangi meslekte mutlu olacağının göstergesidir. Etrafınızda bulunan çoğu insanın edebiyata, resme, müziğe ilgili vardır ama bu alanda yetenekli olacakları anlamına gelmez. Bu yeteneğe sahip olmak için daha genel bir pencereden bakmak gerekir. Peki kişilik özellikleriniz seçeceğiniz mesleğe uygun mu? Daha içe kapanık bir insansanız iletişim fakültesi mezunu olmanız sizin yapacağınız meslekte başarılı olmanızın önüne geçebilir. Mesleğinizi seçerken kendinizi iyi tanımanız gerekir. Aksi halde yanlış meslek seçimleri sizi mutsuz edebilir.



ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİNİ İNCELEYİN

STAJ yerleri, uygulama alanları, yerine göre fabrika olabilir, eğitim kurumu olabilir... Üniversitelerin birçoğunda bu var. Ama bu imkanlara yakından bakmak gerekir. Üniversitenin uluslararası kuruluşlarla olan bağlantısının da önemine Erasmus dışında ikili anlaşmaların sayısı ve kapsamı, tercihte bulunurken üzerinde durulması gereken noktalardan. Bilinçli öğrenciler üniversitelerin stratejik planlarına bakabilirler

Doğru mesleği bulabilmek için neler yapılabilir?

Seçmeyi düşündüğümüz mesleklerin bize uygun olup olmadığına karar verebilmemiz için meslekler hakkında şu soruları yanıtlamanız gerekir:

■ Seçeceğiniz mesleğin çalışma ortamı sizi mutlu edecek mi?

■ Alacağınız üniversite eğitiminin süresi ve maliyeti nedir?

■ Bölümün ülkemizde ve dünya üzerinde geçerliliği var mı?

■ Seçeceğiniz meslek için istenen fiziksel ve psikolojik özelliklere sahip misiniz?

■ Seçeceğiniz meslekte ileride kariyer yapabilecek misiniz?