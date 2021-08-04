Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 4 Ağustos Çarşamba vaka tablosu

Koronavirüs tablosunda, son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte, 26 bin 822 vaka tespit edildi. 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişi iyileşti.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun.' ifadelerini kullandı.

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AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.