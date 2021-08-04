Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 30 tam burslu öğrenci ile açılıyor

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilim- leri ve Teknolojileri Fakültesi, 2021-2022 akademik yılında eği- time başlıyor. Tarımda, sektörün en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını sağlamak amacıyla hayata geçirilen fakülte, bu yıl, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ile Tarım Ekonomisi bölümlerine 15'er tam burslu öğrenci alacak. Hollanda'nın tarım bilimleri ve teknolojileri alanında dünya markası sayılan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi ile işbirliği gerçekleştiren Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 2021-2022 akademik yılında iki bölümde eğitime başlıyor.

ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK

Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, tarım sektörünün en önemli ihtiyacının nitelikli insan kaynağı olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kandiller, "2021- 2022 akademik yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında araştırmaları ve iyi tarım uygulamalarıyla tarım sektörüne nitelikli katkı koyacak. Toplam dört bölümden oluşan Fakültemiz bu yıl Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ile Tarım Ekonomisi bölümlerine 15'er tam burslu öğrenci alacak. Dünya genelinde sürdürülebilir tarım politikaları hayati öneme sahip bir konu. Yaşar Üniversitesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmak ve sektördeki eksiklerin giderilmesi, sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini hedefleyerek yola çıktık" diye konuştu.



HOLLANDA İLE İŞBİRLİĞİ

Hem Türkiye'yi hem de dünyadaki örnekleri çok iyi incelediklerini dile getiren Prof. Dr. Kandiller, "Türkiye'de tarım bizim için çok önemli, ama şunu da gözlemliyoruz; verimlilik sıkıntısı var, katma değer düşük. Hollanda'da, Konya Ovası kadar bir alanda dünya tarımına yön veriyorlar, yönetiyorlar. Türkiye'deki tarım katma değerinin 30 katını elde ediyorlar, sadece tarım katma değerini değil teknolojisini de üretiyorlar. Etrafındaki teknolojiyle daha da büyük bir katma değer yaratıyorlar. Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi, akademik alanda dünyada birinci. Bütün dünyanın dev sektör liderleri, onun araştırma merkezinin çevresinde toplanmış durumda. Dünya tarımına, dünya gıdasına yön veriyorlar. Üniversite ile araştırma merkezi yan yana ve gerçek problemlerle uğraşıyorlar. O model bizim için önemli ve bu kurumla işbirliği gerçekleştirdik. Ayrıca, Yaşar Topluluğu'nun tarım ve gıda sektörlerindeki deneyimlerinden faydalanarak bir sinerji yaratmayı da hedefliyoruz" diye konuştu.

Z KUŞAĞI ÇEVREYE DUYARLI

Prof. Dr. Kandiller, "Genç nüfus tarımdan uzaklaşıyor, büyük şehirlere, finansal piyasaya gidiyor. Ancak muazzam bir çevreye duyarlı, tarıma duyarlı Z Kuşağı geliyor. Türkiye'deki tarımda, verim düşük, katma değer düşük, tarımsal alanlar miras nedeniyle çok bölünmüş durumda. Biz mühendislik mesleğinin tarım alanına uygulanmasının getirisinin çok yüksek olacağını görerek böyle bir yola çıktık. Türkiye tarım teknolojilerine aç ve bizim muazzam telekomünikasyon teknolojilerimiz var. Teknoloji, bize çok hızlı analiz imkânı veriyor. Sensörler yardımıyla birçok veriye ulaşmak mümkün. Aldığınız kararları, veri toplayarak ve bilimsel analizlerle yaptığınız zaman verimlilik artı- yor. Deneyime değil veriye dayalı tarım, aslında dijital teknolojilerle mümkün. Mühendislik bilimlerinde bu teknolo- ji geldi, ancak tarımı bilen yok. Bizim bu ikisini birleştirmemiz, iyi örnekleri gös- termemiz, uygulatmamız ve yaygınlaştır- mamız gerekiyor" diye konuyşu.

İNGİLİZCE EĞİTİM VERİLECEK

Fakültede bölümlerinin yüzde 100 İngilizce eğitim vereceğini söyleyen Levent Kandiller, eğitim hakkında da şu bilgileri aktardı: "İngilizce hazırlık eğitiminin ardından lisans müfredatları, tüm bölümlerde birinci yıl aynı ders programından oluşacak. Eğitimin son yılında ise tamamen sektörde geçirilecek uzun dönem stajı olacak. Uzaktan eğitim teknolojilerinde çok güçlü bir üniversiteyiz. Salgın dönemi öncesinde planlamıştık. Öğrenciler bir yıl sektörde iken uzaktan derslerini almaya devam edecek. Fakülteden mezun olacak öğrenciler; doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde değerlendirmek, inovatif teknolojilerle toplumun ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini en etkili şekilde sağlamak ve sürdürülebilir tarım için büyük katkı sağlayacak."



TÜM ÖĞRENCİLERE YÜZDE 100 EĞİTİM BURSU

2021-2022 ve 2022-2023 akademik eğitim dönemlerini kapsayacak ilk iki yıl için fakülteyi tercih edecek tüm öğrencilere, yüzde 100 eğitim bursu verilecek. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 30 tam burslu öğrenci alacak.