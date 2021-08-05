7 kişinin katili arazide yakalandı

KONYA'DA aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.

Konya'da katliam: Aynı aileden 7 kişi öldürüldü

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi. ZANLI Mehmet Altun'un ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.