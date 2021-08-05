Alevlerle mücadelede canını dişine takan vatandaşlar Türkiye’yi kenetledi

Muğla'da yangınlarla mücadele Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe'de devam ediyor. Devlet tüm olanaklarıyla mücadele sürdürürken, çalışmalara bölgeye tatile gelen vatandaşlar ile mahalle sakinleri de destek veriyor. Vatandaşlar, traktörlerle, su tankerleriyle, ellerinde kova, tırmık ve küreklerle yangından yangına koşuyor. AFAD ekipleriyle birlikte Milas Ören'de alevlere müdahale eden bir kadın vatandaş da Türkiye'ye örnek oldu. Canını dişine takan vatandaş, eline aldığı bir dal parçasıyla alevleri söndürmeye çalıştı.

BAKANLAR MARMARİS'TE

Marmaris'te devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, ilçeye gelerek söndürme çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Marmaris'te belli bir noktada bir parlama var. Onu da bu akşam ve yarın gündüz saatlerinde halledebilirsek sona doğru gelebilecek gibi gözüküyor. Köyceğiz yangını hala devam ediyor. Kavaklıdere'de yangın odakları tekrar devam etmeye başladı. Milas'taki yangın hala ciddiyetini koruyor. Balıkesir Savaştepe'deki yangınlardan biri devam ediyor" dedi.

7478 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve sabır gösteren tüm Muğlalı hemşerilerimize buradan şükranlarımızı ve minnetlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu milletin niçin büyük bir millet olduğuna, bu devletin büyük bir devlet olduğuna bir kere daha hepimiz şahit olduk" dedi. Armutalan Mahallesi'nde kara ile denizden toplam 1945 haneden 7 bin 478 kişi tahliye edildi. 2 Ağustos'tan beri yangın hasar raporu için 10 araçla 24 personel sahada inceleme yapıyor. Ekipler bugün itibarıyla 1 fabrika, 134 ev ile dükkanın ağır hasar aldığı ve 142 yapının da az hasar gördüğünü raporladı. 5 büyükbaş, 401 küçükbaş, 172 kanatlı hayvan ile 1379 arı kovanı telef oldu. Köyceğiz'de Zeytinalanı Taşdibi mevkii, Pınar Ören mevkii tedbir amaçlı boşaltıldı. Kavaklıdere'de dünyaca ünlü yağlı güreşlerin yapıldığı yer olan Yerküpe Mağarası mevkiinde insan gücüne ihtiyaç olduğu duyuruldu. Seydikemer ilçesi Çatakdere Bölgesi'nde yeniden başlayan orman yangını büyümeye devam ederken, son yangın haberi de Menteşe'den geldi. Gece büyüyen yangının kontrol altına alınması için tüm gün büyük mücadele verildi.





YUSUFELİ'NDE 33 EV KÜL OLDU

ARTVİN Yusufeli ilçesi Yüncüler köyündeki bir evde, önceki gün öğle saatlerinde yangın başladı. Alevler kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. Vatandaşlar hemen alevlere müdahaleye başlarken, ihbar üzerine köye sevk edilen Yusufeli Belediyesi İtfaiye ve Artvin Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında ahşap 33 ev kullanılamaz hale geldi. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine geri gelen vatandaşlar, enkaz altında kalan eşyalarını aradı. Babaevi yanan vatandaşlardan Fatma Yıldırım, "Atalarımızın hatıraları yandı. Bugün bir kez daha babamı toprağa vermiş gibi hissediyorum" dedi. Hüsna Koç ise, "Anonsu duyunca yayladan hemen geldim. Evimi kurtaramadık" diye konuştu.