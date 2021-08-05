İSTANBUL'UN Küçükçekmece ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında oturan 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, oyun oynadığı esnada lambayı kırdı. İddiaya göre çocuk, annesinin korkusundan evin balkonundan aşağıya atladı. Çocuğun yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Acı çeken çocuğu yanına gelenler, ambulans gelene kadar başından ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı kırılan çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Annesinden korktu balkondan atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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