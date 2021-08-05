ODTÜ’lü öğretim görevlisi uyuşturucudan yakalandı

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp, 'uyuşturucu imal etmek' suçundan mahkemece tutuklandı. Aksoy, savunmasında, uyuşturucu kullanmaya ABD'de başladığını söyleyerek, "Türkiye'ye döndüğümde satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle evimde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Hiç kimseye satış yapmadım, satıcı değilim. Bu olaydan dolayı pişmanım" dedi.

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