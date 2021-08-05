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Haberler Yaşam ODTÜ’lü öğretim görevlisi uyuşturucudan yakalandı

ODTÜ’lü öğretim görevlisi uyuşturucudan yakalandı

ODTÜ’lü öğretim görevlisi uyuşturucudan yakalandı

5.8.2021

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp, 'uyuşturucu imal etmek' suçundan mahkemece tutuklandı. Aksoy, savunmasında, uyuşturucu kullanmaya ABD'de başladığını söyleyerek, "Türkiye'ye döndüğümde satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle evimde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Hiç kimseye satış yapmadım, satıcı değilim. Bu olaydan dolayı pişmanım" dedi.
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