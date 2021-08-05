Su dolu çukura düşen Sudenaz kurtarılamadı

ESKİŞEHİR'DE bir maden ocağının kazı çukurundaki suya düşen 5 yaşındaki Sudenaz, hayatını kaybetti. Seyitgazi'ye bağlı Karapazar Mahallesi'nde bulunan ve faal olmayan bir maden ocağının içerisindeki kazı çukurunda su birikintisi meydana geldi. Su birikintisine bir kız çocuğunun düştüğü ve suda kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri ile birlikte gelen Karapazar Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Biçerer ve mahalle sakinlerinden İbrahim Bakır suya girerek yaklaşık 4 metre derinlikten Sudenaz Böcü'yü çıkardı. Küçük Sudenaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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