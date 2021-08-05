Yasaksız hayat oh ne rahat

Geçtiğimiz yıl Mart'ta hayatımıza giren kovid -19 virüsü başta iş yaşamımız olmak üzere birçok kesimi yeni düzen yaşam şekli ile 1.5 yıldır mücadele ediyor. Bir takım yasaklar ve tedbirlere rağmen bir türlü alt edemediğimiz kovid hastalığı ne yazık ki sadece kişiden kişiye bulaşan bir tür bulaşıcı hastalık. Gerçekten çok ama çok akıllı bir virüs. İnsanlar tedbiri biraz artırınca bu akıllı virüs mutasyona uğruyor yani renk değiştiren bukalemun, kertenkele türü gibi, bu virüs mü akıllı virusü üreten mi oda henüz çözülmüş değil. Adı üstünde "bulaşıcı". Bu kelimenin anlamını anlamayan insan yok gibi, fakat ne hikmettir ki bu mikrobu yayan da taşıyan da bizleriz. Bir yıl boyunca her saat ve her haber bültenlerinde Sağlık Bakanı başta olmak üzere, sağlık kurulundaki koca, koca profesörler bıkmadan yılmadan anlatı. Tedbir. Mesafe. Maske. Uyan var mı?

MASKE, MESAFE, HİJYEN

Maske gerçekten koruyor hem de birçok hastalıktan. İşim icabı sürekli sağlık kuruluşları ile iç içeyim. Doktorlarımızla sıkça konuşuyoruz. Doktorlarımızın birçoğunun söylediği şey, örneğin geçmiş yıllarda grip türü hastalıklarla mücadele ederdik bu yıl grip enfeksiyon hastaları yok denecek kadar az. Bunda en önemli etken maske. Virus bitse de maske giyim kuşamda artık vazgeçilmez aksesuarımız arasında olacak gibi. Kıyafete göre maske

AŞI OLMASSA OLMAZIMIZ

Kovid-19 ve benzeri hastalıklar bundan böyle yaşamımızın bir parçası olacak gibi. Sanki milletlerarası fiber saldırılarda olduğu gibi ülkeler bu ve benzeri savaşlarla uğraşacak, artık top tüfek, füzeler rafa mı kalkacak göreceğiz. Bundan böyle milletlerarası savaşları laboratuvarlarda bilim adamları tarafından üretilen Kovid-19 gibi virüslerle mi tehdit edilecek önümüzdeki yıllarda bunu da görecek gibiyiz. İşte bu ve benzeri virüslere karşı en önemli savunma aracı hiç şüphesiz aşı. Aşı, olanı korur olmayanı ise savunmasız bırakır. Bana göre başta okullarda olmak üzere gelecek nesillere aşı olmanın ne denli önemli olduğunu her fırsatta anlatmak ve öğretmek gerekli. Bazı kesimlerin aşıya karşı olmaları başta kısırlık yapıyor söylemlerinin ne denli boş ve yanlış olduğunu iyi anlatmak gerekli. Ülkemizde sağlık çalışanları ve ileri gelenleri aşı kampanyasına katıldı. Katılmaya da devam ediyorlar aşısız milyonlarca kişi halk arasında dolaşıyor ve bu virüsü yayıyorlar. Buna dur demenin zamanı geldi. Çünkü bundan sonra bir daha kapanma gibi tedbirlerle başta ülke ekonomimiz olmak üzere birçok kesim ve işletmeler yok olur gider. Özellikle eğitim sektörü ve öğrencilerimiz hiç okul yüzü görmeden ilköğretim dönemini bitirecek gibi. Bu nedenle kendimiz için değil gelecek nesillere iyi bir eğitim ve yaşam için tedbiri elden bırakmayalım. Her şeyi devlet yapacak diye bir kural yok. İllaki yasaklarla mı yaşayalım. Yasakları ve kuralları biz koyalım. Bu illetten kurtulmanın yolu bu, yoksa devletin koyacağı yasaklarla bu tür hastalıkların üstesinden gelemeyiz. Devletler tedbirler alır, kuralara uymak ise bizlere düşer. Kuralsız ve düzensiz toplumlar yok olmaya mahkumdur. Önce sağlık için kuraların ve yasakların olmaması için kendi yasaklarımızı kendimize uygulayalım, uyalım.

GELİŞİ GÜZEL ATILAN BOŞ ŞİŞELER

Geçtiğimiz gün çok değerli Balıkesir TV'nin de sahibi ve kurucusu gazeteci kardeşimiz Osman Yurdusev'in cenazesi için yola çıktık. Belirtmeden edemeyeceğim yeni yapılan yollar mükemmel. Eskiden Balıkesir ve bu yöne giden yollara ölüm yolu denirdi. Şimdi ise bu yollarda araç kullanmak ve seyahat etmek tam bir zevk haline dönüşmüş. Lakin yollarda dikkatimi çeken şey, yol kenarlarına atılan içecek şişeleri. Özellikle yaz aylarında yangına sebep olan şey, nacizane bir öneri karayolları uyarı levhaları koyabilir mi. Hatta bu boş şişeleri atanlar tespit edilir ise cezaları çok ama çok yüksek olabilir mi? Eğer içtiğimiz içeceğin boş şişesini duracağımız yere kadar aracımızda taşıyamıyor isek ve bu şişeleri gelişi güzel bu yollara atıyor isek bunun bedelini de ödememiz gerekmez mi ? Karar büyüklerimizin. Biz sade vatandaş olarak gördüğümüzü söylemek durumundayız