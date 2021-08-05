Yol ortasında dayak

3 gün önce İstanbul'un Kağıthane ilçesinde seyir halinde olan Özkan A, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi darp etti. Yaşanan olayın ardından Özkan A'nın yolu, önceki gece darp ettiği kişinin akrabaları tarafından Sarıyer ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Mehmet Yılmaz Caddesi üzerinde kesildi. 7 şüpheli, Özkan A'yı araçtan indirerek sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Saldırganlar Özkan A'yı sopalarla yere düşürdü, daha sonra da yerde uzun süre tekmeledi. Yaşanan olayın ardından saldırganlar, geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı.
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