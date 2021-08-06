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Haberler Yaşam Esra Hankulu'nun ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyede

Esra Hankulu'nun ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyede

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Esra Hankulu'nun ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyede
AA

06.08.2021, 18:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021, 19:08

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.

Dün de adliyeye getirilen şüpheliler hakkında bir günlük ek gözaltı süresi verilmişti.

Olay

İhbar üzerine, 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C, gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun'un kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da ifadesi alınmıştı.

Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

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