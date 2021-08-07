Menteşe'deki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, dizi çekimi için kentte bulunan oyuncu Mehtap Bayri de yardım etmek için gönüllü olarak ekiplere katıldı. Bölgeden arazi de satın aldığı öğrenilen Bayri, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"YAKANLARI UNUTMAYALIM"

Elinde tırmık ile soğutma çalışmalarına yakın dostları ile katılan oyuncu Mehtap Bayri, "Bütün ormanlarımız yanıyor ve bunu yapanları asla unutmayacağız. Burada dünya kadar canlı yandı. Şu an burada herkes bir olmuş durumda, herkesten Allah razı olsun. Canla başla tek yürek olduk. Ormanlarımızı söndürmek için Orman Müdürlükleri, Tarım Müdürlükleri hepimiz el ele verdik. Herkes elinden geleni fazlası ile yapıyor. Herkesten Allah razı olsun. Dikkat edelim, doğamızı sevmeye devam edelim" dedi.

FERDİ YAVUZ